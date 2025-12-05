本日の【上場来高値更新】 扶桑化学、中国塗など18銘柄
本日の日経平均株価は、主力株を中心に利益確定の売りが優勢となり、前日比536円安の5万0491円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が投資判断を新規に買い推奨にした中国塗料 <4617> [東証Ｐ]など。そのほか、扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6144> 西部電機 東Ｓ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
株探ニュース