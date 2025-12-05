

本日の日経平均株価は、主力株を中心に利益確定の売りが優勢となり、前日比536円安の5万0491円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が投資判断を新規に買い推奨にした中国塗料 <4617> [東証Ｐ]など。そのほか、扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業



<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6144> 西部電機 東Ｓ 機械

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械



<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業

<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業



<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業

<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業

<9845> パーカー 東Ｓ 化学





株探ニュース

