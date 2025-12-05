　本日の日経平均株価は、主力株を中心に利益確定の売りが優勢となり、前日比536円安の5万0491円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券が投資判断を新規に買い推奨にした中国塗料 <4617> [東証Ｐ]など。そのほか、扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業

<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6144> 西部電機　　　東Ｓ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械

<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業

<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学


株探ニュース