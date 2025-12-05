大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島（42）が5日、自身のYouTubeチャンネル「豊ノ島のお相撲ちゃん」を更新。九州場所で初優勝し、大関へ昇進した安青錦（21＝安治川部屋）が出演した。

力士でなければ何をやっていたか？という質問に安青錦はまず「レスリングでオリンピックを目指していたのか」と答えた。そして「お父さんが車関係の仕事をしていたので」と自動車を扱う仕事に就いた可能性を示した。

そこから「乗りたい車」という話題へ。まず「力士でいる間は大きい車がいいですね」と実用性重視で回答した。

続けて「自分で運転するならポルシェがいい。ポルシェ911とか」と笑みを見せた。豊ノ島は「引退したら、ね。似合いそうだなあ」と相づちを打った上で「現役時代に（助手席に）乗せてもらったことがある。こんなだったよ」と体をよじり“無理やり乗り込んだ、きゅうくつな様子”を再現。安青錦は「やせないといけないかも。現役のうちはアルファードとかがいちばん楽ですね」と今のところは実用性重視のワンボックスカー一択であることを語った。

この動画は九州場所前の10月に収録したという。