タレントの平愛梨（40）が5日までに更新された俳優の中尾明慶（37）のYouTubeチャンネルにゲスト出演した。2人は2001年に放送されたTBS「3年B組金八先生」の第6シリーズで共演。お互いの家族について語った。

平はサッカー日本代表の長友佑都と17年1月に結婚を発表。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年4月に四男を出産した4児の母。

上から3人の子供がサッカーを習っているといい、中尾に「パパがサッカーをやらせたの？それとも子供が？」と聞かれると「子供が。パパは自然にサッカーを選んでくれたらいいなって言ってたの。全然やらせようなんて思ってなくて。ただ、やっぱ自然に好きになって。ずっと見てたから」と語った。

さらに「（長男の）卒園式の時に、将来の夢を一人ずつ語らなきゃいけなかったのね。そしたら“大きくなったらサッカー選手になりたいです”って子供が言ったの。それを（長友と）一緒に見てて、もうパパ号泣。めっちゃ泣いてて。翌日から、とにかくサッカーできる環境にしなきゃってサッカースクールに入れて。だから5歳から始めたの」と一家の転機となったエピソードを明かした。