¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡Û¿¹±Ê½ß¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£¶¹æÄú¡Ö½àÍ¥¤Ç¤â¤½¤³¤½¤³¿¤Ó¤¿¤±¤É¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£µÆü¡¢½àÍ¥¾¡Àï£³ÈÖ¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê½ß¡Ê£´£´¡áº´²ì¡Ë¤Ï£µÆüÌÜ½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î²÷£Ó¤ò·è¤á¤Æ¶¯µ¤¤ËÆâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥¤¥ó¾®²ó¤ê¤·¤¿ÅÏÊÕÍã¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ÆÇòÀ±Ã¥¼è¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Í¥½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö£´ÆüÌÜ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£½àÍ¥¤Ç¤â¤½¤³¤½¤³¿¤Ó¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤ê¥·¥í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤Ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£¶¹æÄú¤ÇÂç³°È¯¿Ê¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢¤Þ¤¯¤ê°ì·â¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£