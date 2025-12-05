都丸紗也華＆都丸亜華梨の待望の“初姉妹グラビア”写真集が、2026年1月28日（水）に発売されることが決定した。

沖縄の宮古島を舞台に美しいロケーションで撮影された本作は、姉・紗也華のしなやかな大人の色香と、妹・亜華梨の透明感あふれる初々しさが交錯。二人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなど、珠玉のカットを多数収録している。

姉・紗也華にとっては、「姉妹共演」写真集としては初、妹・亜華梨にいたっては紙媒体での「初」写真集という、文字通り“初めて尽くし”の貴重な一作。撮影を担当したのは、グラビア界の第一線で活躍するトップカメラマンの一人、Takeo Dec.氏。姉妹の魅力が都丸と都丸＝ダブル都丸で200％詰まった、ファン必携の永久保存版となっている。

そんな本作の中から宮古島のエメラルドグリーンの海と白い砂浜を背景に、姉・紗也華が赤、妹亜華梨が青のTバック水着を着て大胆に佇むインパクト抜群なアザーカットを先行公開。姉妹が織り成す極上ボディに期待が高まる。

＜プロフィール＞

●とまる・さやか

1996年、群馬県生まれ。T157B88W58H84。今後の出演作にゲーム『ハムコイーハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』（今冬リリース予定）がある。公式X（@tmr_syk_）

●とまる・あかり

2001年、群馬県生まれ。T157B89W62H89。都丸紗也華の実妹。姉と同じく、グラビアを中心に活躍中。公式X（@tmr_akr_）

書誌情報

都丸姉妹写真集「タイトル未定」

2026年1月28日（水）発売

価格：3,182円＋税

128ページ

ISBN：9784594101954

撮影：Takeo Dec.

ヘアメイク：田森春菜、加藤怜奈（ともにJULLY）

スタイリング：KAN

コーディネート：HANGOUT creation

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4iDX3SN

