三浦翔平＆山崎育三郎、大みそか『ザワつく×大追跡』コラボドラマに参戦決定 物語のキーマンや“謎の役”を演じる
三浦翔平と山崎育三郎が、12月31日17時からの『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』（テレビ朝日系）の番組内で放送されるドラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』に出演決定した。
【写真】『ザワつく×大追跡』コラボドラマに土屋太鳳も参戦
華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にしちゃう長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の《ザワつくトリオ》が、ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の《昭和歌謡ライブで！年越しSP》の2本立てで、昨年同様、17時から年越しまで8時間にわたり放送される。
『ザワつく！大晦日』ブロックでは、今年はドラマ制作に初挑戦。夏クールに放送されたドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボで、本格ミステリー『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送される。
一茂、良純、ちさ子、そして高橋茂雄に加え、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』でトリプル主演を務めた大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒も登場。《現代捜査のキーマン》ともいうべき最先端のプロフェッショナル集団、【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】の“別班”【SSBC強行犯係】の伊垣修二（大森）、名波凜太郎（相葉）、捜査一課の青柳遥（松下）が、日本列島を揺るがす《高嶋ちさ子殺人事件》を“大追跡”する。
先日、同ドラマに土屋太鳳が出演することも発表されたが、このたび、またしても豪華俳優陣の出演が決定。三浦翔平と山崎育三郎という大物俳優2人が、この大みそかのスペシャルコラボドラマに電撃参戦する。
三浦が演じるのは、ちさ子のマネージャー・伊藤和馬（いとう・かずま）だ。コンサート当日、楽屋を訪ねた一茂と良純を迎えるシーンで登場し、視聴者を驚かせることになる。
三浦といえば、『M 愛すべき人がいて』『あのときキスしておけば』『天久鷹央の推理カルテ』など、話題作には欠かせない“怪優”である。端正なビジュアルから繰り出される多面的な演技は常に見る者を惹きつけ、圧倒的な存在感で作品に彩りを添える。今作でも、三浦が演じる伊藤マネージャーが物語のキーマンとなることは間違いない。作品の中でどんな役割を担うのか、ぜひ注目したい。
ドラマ、映画のみならず、ミュージカル、アニメ声優、そしてバラエティーでのMCなど、幅広い活躍を見せる山崎。特にミュージカルでは、『エリザベート』や『モーツァルト！』『プリシラ』など代表作を挙げればきりがなく、その高い歌唱力と確かな演技力で“ミュージカル界のプリンス”の名をほしいままにしている。そんな山崎の気になる役どころは…なんと放送までのお楽しみだ。果たしてどんな役柄で登場するのか、ぜひ期待して待ちたい。
現在も引き続き撮影中の『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』。物語はコンサート開演直後、舞台上のちさ子が照明の下敷きとなって殺害される衝撃の場面から幕を開ける。照明のワイヤーを切断したのはいったい誰なのか。容疑者は会場を埋め尽くす観客全員だ。
今後も超豪華で実力派の俳優たちが続々と参戦する予定とのこと。
『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』は、テレビ朝日系にて12月31日17時放送。
