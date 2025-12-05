蒼井翔太が、デジタルシングル「薺」を本日12月5日(金)に配信リリースし、YouTubeにてMVを公開した。

本作は、2026年1月17日(土)・18日(日)に開催される自身初のオーケストラコンサート＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞に向けて制作された楽曲。

タイトルにもなっている「薺」は、春に白く小さい花を咲かせる植物で、「あなたに全てを捧げます」という花言葉を持つ。この花言葉をテーマに制作された「薺」は、蒼井自身も作詞・作曲の一部を担当し、思いを込めた楽曲となっている。

MVは、まるで泡となって消えてしまいそうな切なさと儚さの中で、それでも思いを届けようと強く歌う蒼井翔太の姿が印象的な作品となっている。明日12月6日19時からはリリースを記念したYouTube生配信も決定しているので、撮影の裏話などここでしか聞けないトークをお見逃しなく。

また、「薺」のMカードがオンラインショップ・キンクリ堂にて発売決定。フルサイズ楽曲やMVがダウンロードできるほか、Mカードだけでしか見ることのできないMVのメイキング映像も収録される。購入者特典やオーケストラコンサートとの連動施策も決定しているとのことだ。

オーケストラコンサートのチケットは、機材席開放に伴いソールドアウトになっていた一般席と注釈付き指定席いずれも追加販売が決定しており、12月6日10時より各プレイガイドにて一般販売がスタートする。グッズの通信販売も本日より受付開始している。

解禁された新アーティストビジュアルとジャケット写真は、まるで深海のような雰囲気で、楽曲が持つ“切なさ”や“儚さ”が表現されている。

デジタルシングル「薺」

2025年12月5日(金)配信リリース

作詞：leonn,日比野裕史,Mio Aoyama,小松レナ,松田莉奈,BOUNCEBACK(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

作曲：渡辺徹,ナカムラジュンキ,日比野裕史(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

ストリングスアレンジ：清水武仁(Blue Bird’s Nest)

https://shouta-aoi.lnk.to/nazuna

Mカード「薺」

2025年12月24日(水)発売

購入：https://kinkurido.jp/shop/g/gETZB-110/

定価：￥2,000(税抜価格￥1,818) 収録内容

・「薺」フルサイズ楽曲

・「薺」Music Video

・「薺」Music Video Making Movie

蒼井翔太 デジタルシングル「薺」リリース記念YouTube生配信

日時：2025年12月6日(土)19:00〜

視聴はこちら：https://youtube.com/live/xY_j2o_p0HA

＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞

Day1: 2026年1月17日(土) 15:00開場 16:00開演

Day2: 2026年1月18日(日) 14:00開場 15:00開演

会場：立川ステージガーデン チケット情報：

全席指定 一般席： SOLD OUT

注釈付き指定席：プレイガイド2次抽選先行受付中

・イープラス https://eplus.jp/shouta-aoi2026/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shouta-aoi-orch26/

受付期間：2025年11月15日(土)10:00〜11月21日(金)23:59 特設サイト：https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026_moments/