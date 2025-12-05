バーチャルシンガー・HACHIが、2026年2月11日に発売する4thアルバム『Revealia（リヴィーリア）』 の全収録曲情報を解禁。収録曲「To Be Alive」の先行配信もスタートした。

“自己開示”をコンセプトテーマにした今作は全13曲を収録。心の内の深層を見せるテーマなだけに覚悟をもって制作に臨まれたアルバム曲は、楽曲ごとに異なるサウンドアプローチや物語性が込められており、HACHIのこれまでの表現の幅をさらに押し広げる、意欲的かつ挑戦的な内容となっている。

YouTubeでのMV再生回数220万回を超える「夏灯篭」など、数々のHACHI楽曲を生み出してきた海野水玉が手がける楽曲「∞」、TVアニメ『SHIBUYA♡HACHI』主題歌「Brand New Episode」に加え、今作ではさらに2曲を手がけたtee teaによる「To Be Alive」「Empty Town」をはじめ、過去にHACHIがカバーをおこなったヒット曲「君の脈で踊りたかった」を手がけたボカロP・ピコンによる「誰も知らない」、ニコニコ動画にて再生回数130万回を超える「しわ」を制作したbuzzGによる「あいあいがさ」など、多彩なラインナップだ。

また、表題曲「Revealia」はHACHI自身が作詞を手がけており、アルバムと同タイトルのこの楽曲にどんな意味を込めたのかも注目だ。

さらに通常盤にのみ収録されるBonus Trackには、ヒプノシスマイクなどへの楽曲提供でも知られるAvec Avecが、HACHIの人気曲「Rainy proof」を新たな解釈で再構築した「Rainy Proof（Avec Avec remix）」を収録。

12月12日には、カルッツかわさきにて＜Live Tour 2025 “Unlockture”＞の開催も決定している。ライブに先駆け、本日よりアルバム収録曲の先行配信第二弾がスタート。先行配信第二弾曲「To Be Alive」 は、透き通るような歌声と、胸の奥に触れるセンシティブなリリックが印象的なダブステップナンバーで、“孤独と逃避”から“感情の全肯定・自己開示”へと向かうHACHI自身の心情を丁寧に描いた1曲だ。

4th ALBUM『Revealia』

発売日：2026年2月11日（水）

予約：https://hachi.lnk.to/Revealia ■特別仕様盤(初回限定盤) 品番：KICS-94243

定価：￥8,800（税抜価格￥8,000） 《CD》

TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌

「Brand New Episode」含む全13曲収録予定 特別仕様盤特典

・特製クリアケース

・南京錠風 Revealia アクリルカラビナ

・記念カード Revealia ver.(シリアルナンバー入り)

・HACHI ライナーノーツカード ■通常盤 品番：KICS-4244

定価：￥3,500（税抜価格￥3,182） 《CD》

TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌

「Brand New Episode」含む全13曲+Bonus Track 1曲収録予定

※Bonus Trackは通常盤のみとなります。 （特別仕様盤、通常盤展開図） 《CD収録内容》 ※NEW

01：To Be Alive

Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA

02：乖

Lyrics/ Composition/ Arrangement：ササノマリイ

03：∞

Lyrics/ Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰

04：誰も知らない

Lyrics/ Composition/ Arrangement：ピコン

05：ivy

Lyrics/ Composition/ Arrangement：keeno

06：Chère amie

Lyrics/ Composition/ Arrangement：澤田空海理

07：Empty Town

Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA

08：雨うつつ

Lyrics/ Composition：海野水玉 Arrangement：Seiji Iwasaki

09：あいあいがさ

Lyrics/ Composition/ Arrangement：buzzG

10：Before anyone else

Lyrics/ Composition/ Arrangement：niki

11：星を待つ

Lyrics/ Composition：satoshi/B swamp Arrangement：satoshi/B swamp/藤原燈太

12：Revealia

Lyrics：HACHI Composition/ Arrangement：ein himinn

13：Brand New Episode

Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA

※TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌 「Brand New Episode」

11月21日（金）0時より先行配信

https://hachi.lnk.to/Brand_New_Episode



「To Be Alive」

12月5日（金）0時より先行配信

https://hachi.lnk.to/To_Be_Alive 【CDショップ別オリジナル特典】

アニメイト(一部店舗除く)：ましかくブロマイド2枚セット

amazon.co.jp：メガジャケ

※ご購入いただいたCD形態のジャケットと同絵柄になります。

あみあみ：スクエア缶バッジ(40mm角)

ゲーマーズ(一部店舗除く)：ロゴアクリルキーホルダー(59mm×59mm)

セブンネットショッピング：ロゴ缶バッジ(38mm)

ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)：アクリルコースター（76ｍｍ）

タワーレコード(一部店舗除く)：L判ブロマイド

とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：スクエア缶バッジ（40mm角）

楽天ブックス：A4クリアファイル

キンクリ堂：アクリルキーホルダー（50mm×50mm）

RK Music Official Shop：両面刷りポストカード 【早期予約特典】

早期予約特典：複製コメント&サイン入りミニフォト(54mm×86mm)

開催期間（※店頭、通販共通）：2025年10月29日（水）18:00〜2026年1月11日（日）23:59

早期予約フェア実施対象店舗：

アニメイト/amazon/あみあみ/ゲーマーズ/セブンネットショッピング/ソフマップ・アニメガ/タワーレコードオンライン/とらのあな(通信販売のみ) /楽天ブックス/キンクリ堂/RK Music Official Shop 【発売記念特別レシート】

タワーレコードの下記店舗(店頭)にて『Revealia』をご購入いただいた方限定で、記念レシートを発行 実施期間：2026年2月10日(火)〜2月23日(月)

実施店舗：タワーレコード札幌パルコ店、仙台パルコ店、新宿店、渋谷店、池袋店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、福岡パルコ店

＜HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”＞

【開催日時】

2025年12月12日（金）

現地開場 17:30 / 配信開場 18:00 / 開演 18:30 【会場】

カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール 【チケット】

2次先行販売（イープラス / 抽選）

受付期間 : 2025年11月5日（水）18:00 〜 2025年11月12日（水）23:59

受付URL : https://eplus.jp/8hachi/ 詳細：https://hachi-official.jp/news/758/