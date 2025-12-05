【ZARAのエクリュ色】がキレイ見え！ 40・50代の冬に♡「サマ見えコート」

今シーズンは、ふんわりと澄んだムードをまとう“エクリュ”が気分かも。【ZARA（ザラ）】のエクリュカラーコートは、甘さと上品さのバランスが絶妙で、40・50代のきれいめコーデにも自然と溶け込みそう。ふわふわ素材やスカーフ風の襟デザインなど、装いのアクセントになるディテールも魅力。そろそろ新しいコートを迎えたいという人は、ぜひチェックしてみて。

ふわもこ素材が愛らしいショートコート

【ZARA】「ZW COLLECTION フェイクファーコート ベルト付き」\19,990（税込）

ふわりとしたフェイクファーが愛らしさたっぷりのショートコート。襟のデザインや同素材のリボンベルトが上品なアクセントになり、甘すぎず大人のきれいめスタイルにもマッチしそうです。真っ白ではなく黄みがかったエクリュカラーは、肌馴染みがよくあらゆるカラーと合わせやすいのも◎ あえてジーンズ合わせでカジュアルに、ワンピースに羽織ってフェミニンにと、幅広いコーデを楽しめる1枚です。

デザイン襟がコーデの主役に！

【ZARA】「ZW COLLECTION ウール混紡オーバーサイズスカーフコート」\29,990（税込）

スカーフのような、大きな襟がアクセントになったウール混コート。首元を優しく包んでくれるデザインは、防寒の面でも頼りになるはず。ゆったりとしたサイズ感で使いやすく、ガバッと羽織るだけでサマ見えしそう。スラックスや上品なワンピースに合わせれば、お出かけシーンにも活用できます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M