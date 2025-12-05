超特急、「mini」1月号表紙に！ 両面ピンナップやステッカーがつく増刊号も同時発売
9人組ダンサー＆ボーカルグループ・超特急が、12月12日発売のファッション誌「mini（ミニ）」2026年1月号にて表紙に初登場。超特急スペシャル付録がついた増刊号も同時発売される。
今月から15周年イヤーに突入した超特急が、「mini」1月号で初表紙を飾る。
ハローキティのポーチチャームが付く1月号。表紙では、超特急のメンバー全員がメガネやサングラスをかけて、笑ったりウインクするなど、楽しげな雰囲気をシューティング。
サングラスを着用したハローキティのポーチチャームが付く増刊号の表紙では、メンバーがメガネもサングラスも外してしゅっとしたおすまし顔を披露している。
特集では、バルコニーやベッドにいるメンバー、絨毯にゴロンしてるメンバーを撮影。コンセプトを変えたソロページや、それぞれこだわりのポージングで撮影したほほ笑ましいトリオページも。
増刊号のみにつく超特急スペシャル付録は、「mini」撮り下ろし写真で制作した“フォトカード風 両面ピンナップ”と“変怒哀楽!? A4ステッカーシート”の2点。ステッカーシートは、彼ららしさを打ち出すべく、喜怒哀楽ならぬ“変”怒哀楽の4変化がかわいい顔面ダイカットステッカーとなっている。
メンバーの仲のよさが伝わる撮影メイキングや一問一答なども随時「mini」公式YouTube、TikTok、Instagramにてアップされる。
「mini」2026年1月号＆1月号増刊は、宝島社より12月12日発売。
