flumpool、五百城茉央(乃木坂46)出演の新曲「スノウゴースト」MV公開
flumpoolの新曲「スノウゴースト」のMVが公開された。
MVには、flumpool、乃木坂46の五百城茉央、木村文が出演し、flumpoolの音楽が作り出した冬の幻を五百城演じる役として、「彼と過ごした東京の冬」が悲しいものではなく温かい記憶に変わっていく姿が描かれている。
また、来年1月21日の 山村隆太（Vo, G）誕生日当日にflumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定ライブ＜Just Beat Happy - Turn the AGE ➤ PAGE -＞が開催されることが決定した。本日より年間会員チケット受付がスタートしている。
◼︎山村隆太 コメント
スノウゴーストのMVで、乃木坂46の五百城茉央 さんに声をかけさせていただきました。
今年のドラマ撮影で、ふと見せてくださった表情がずっと心に残っていて。
ラストシーンで泣きたいのになかなか上手く演じられず、
最終的にはOKが出たのですが、
撮影がすべて終わった後に号泣していた彼女の姿がとても印象的でした。
その誠実さや、不器用でどこか矛盾を抱えた瞬間が、
とても人間らしくてずっと心に残っていました。
《スノウゴースト》という楽曲は、
“触れられない記憶が、なぜか形をつくってしまう”
そんな心の矛盾を抱えながらも、それでも歩こうとする人の物語です。
五百城さんが持つ揺らぎや、静かでまっすぐな強さは、この曲が描く冬の温度や、言葉にならない気配に重なり合うように感じ、今回お願いしました。
そして「君に恋したあの日から」でもお世話になった石原慎監督のおかげもあって、彼女の佇まいがこの作品に優しい光を与えてくれています。
◼︎石原慎監督コメント
「もし、もう一度大切な人に会えたら自分は何を伝えるだろうか」このような思いから企画を考えました。
出演頂いた五百城さん、木村さんが絶妙なニュアンスを汲み取って演じてくださいました。
雪の中に儚く消えそうな五百城さんの表情がflumpoolの音楽と素晴らしくマッチしたと思います。
素敵な楽曲をありがとうございました。
◼︎五百城茉央(乃木坂46)コメント
素敵な曲のMVに携わることが出来てとても嬉しかったです。
｢スノウゴースト｣
素敵なメロディーに乗った切ない歌詞のこの曲は、冬に沢山の方が聴きたくなる曲になると思います。
ストーリー性のある冬らしいMVも楽しみにしていただけたら嬉しいです。
この素敵な曲が沢山の方に届く歌になりますように。
■「スノウゴースト」
2025年12月3日（水）リリース
https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_snowghost
作詞：山村隆太 / 作曲：阪井一生 / 編曲：トオミヨウ
■楽曲お気に入り登録キャンペーン
Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、いずれかの音楽ストリーミングサービスにて〈flumpool / スノウゴースト〉をお気に入り登録（ライブラリ追加）のうえ、期間内に応募フォームよりご応募いただいた方の中から、 抽選で30名様に【「スノウゴースト」ジャケット写真ステッカー (5cm×5cm)】をプレゼント。
更に、応募いただいた方全員に「オリジナル待受画像」をプレゼント！
応募期間：2025年12月3日(火) 20:00〜12月16日(火) 23:59
応募フォーム：
https://form.universal-music.co.jp/follow_flumpool_snowghost/page/index.html
■＜flumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定ライブ「Just Beat Happy - Turn the AGE ➤ PAGE -」＞
日時：2026年1月21日 (水) 開場 17:30 / 開演 18:30
会場：KT Zepp Yokohama
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント
info@handson.gr.jp （受付時間平日11:00〜16:00）
チケット：全席指定 \8,000(税込) ＊別途ドリンク代600円
※4歳以上チケット必要 / 3歳以下入場不可
※本公演はflumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定となります。
※1件の申込につき2枚まで(同行者のINTERROBANG会員に限る)
チケット販売スケジュール
年間会員受付：12月5日(金) 19:00〜12月22日(月) 23:59
ライト(月額)会員受付：12月23日(火) 15:00〜1月5日(月) 23:59
■＜「 ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞
2025年
◎ビルボードライブ東京
12月5日（金）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月6日（土）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
◎ビルボードライブ横浜
12月12日（金）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月13日（土）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
◎ビルボードライブ大阪
12月19日（金）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
12月20日（土）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
▼ビルボードライブ公式HP
https://www.billboard-live.com/
■ライブ出演情報
◆＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
2025年12月27日（土）大阪・インテックス大阪
◆＜COUNT DOWN JAPAN 25/26＞
2025年12月30日（火）千葉・幕張メッセ
