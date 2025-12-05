紫 今が12月10日(水)に新曲「天獄と地極」を配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、紫 今の2025年最後のリリース楽曲となる。3月の 1st フルアルバム『eMulsion』のリリースに始まり、SNS総再生回数が3億回を突破したバイラルヒット曲「ウワサのあの子」、夏の終わりのノスタルジックなバラード「八月の花火」と注目作リリースを重ねてきた紫 今。約4か月ぶりとなる新曲のリリースにはサプライズも控えているようだ。

「天獄と地極」(水)配信リリース

2025年12月10日

https://lnk.to/Hell_and_Heaven ＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞

大阪公演

開催日：3月21日(土)

場所：Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt 東京公演

開催日：3月29日(日)

場所：渋谷 CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE