岸田文雄元首相が4日、自身のインスタグラムを更新し、世界的歌手ケイティ・ペリーと“交際相手”とともに会食したことを明かした。



【写真】トルドー氏の「パートーナー」として岸田文雄氏夫妻と食事をしたケイティ・ペリー

「カナダのトルドー前首相がパートナーのケイティ・ペリーさんと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。」とコメント。ジャスティン・トルドー前カナダ首相、ケイティ、裕子夫人との4ショットを掲載した。



「総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。」と交友関係について説明。「こうして交友を続けられていることを嬉しく思います。」と感謝した。



さらに「トルドー首相はG7広島サミット時、公式行事に加え、原爆資料館を別途訪問いただきましたこと、今でも心に強く残っています。」と自身の地元・広島についても言及。「カナダは政治、安全保障、経済、文化などあらゆる分野で、日本にとり極めて重要なパートナーです。引き続き日本・カナダの友好・協力に尽力して参ります。」とつづった。



ケイティは今年7月、俳優のオーランド・ブルームとの婚約を解消。一方、トルドー氏は2023年にソフィー・グレゴワールさんと破局していた。ケイティが婚約解消をした後の8月ごろからトルドー氏との交際がうわさされ、2人で食事をする様子などもキャッチされていた。



ただ、岸田氏のインスタフォロワーには、ケイティとブルームの破局を知らなかったユーザーも多かったようで「『パートナーのケイティー・ペリー』！知らんかった。」「いつの間にオーリーと終わったのね！素敵なパートナーとお幸せに♥」と驚きのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）