キャスター

スタジオには、気象予報士の平島さんです。きょう午前中は、富山市などで平野部でも雪が降りましたね。



平島気象予報士

富山地方気象台では、この冬初めて積雪を観測しました。



キャスター

KNB本社がある富山駅北地区の午前10時すぎの様子です。一時は視界が悪くなるほど雪が強く降っていました。平野部でも思いのほか雪が降った印象ですね。



平島気象予報士

平野部で雪の降る目安となるマイナス6度以下の寒気は県内から離れ、マイナス６度以上になりましたが、日本海で局地的に低気圧が発生し、雪雲が発達したため、雪の強さが増しました。強く降ると、上空の寒気が引きずり下ろされて地上まで解けずに落ちてくるというわけです。





キャスター富山地方気象台では、午前中に1センチの積雪を観測し、この冬初めての積雪となりました。平年より11日早い観測です。また寒さも厳しく、けさの最低気温は氷見市で0.1度、高岡市伏木で0.3度など県内3つの観測地点で今シーズン最も低くなりました。平島気象予報士一方、あすは高気圧に覆われ、各地で朝から晴れる見込みです。最高気温は、富山市で12度、高岡市伏木で13度の予想です。