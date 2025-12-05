これが令和時代の歯磨き!? 全自動60秒で歯磨き＆口腔ケアする「g.eN」

オーラル＆デンタルケアといえば、歯磨きや液体歯磨きの利用などをイメージする人が多いはず。ただ、しっかりキレイにできているかと思いきや、実際には歯間や歯茎のキワなど細部にまでケアが行き届いていない場合がほとんど。毎日何度も行う必須の作業だけに、手軽に行えて口内をよりクリーンな状態へと導いてくれる機器があれば理想的です。

応援購入サービス・Kibidangoにてクラウドファンディングがスタートした「g.eN（ジェン）」（3万1042円〜 12月2日現在）は、手を動かすことなく歯磨き＆口腔内のマッサージを行える最新のデンタルケアアイテム。面倒な作業や高度な技術を必要とせずに、誰でも簡単に毎日の口腔ケアができるようになりますよ！

早稲田大学発のロボットベンチャー企業・Genics（ジェニックス）が開発した「g.eN」は、歯磨き機能と口腔内マッサージ機能を搭載した全自動の口腔ケアアイテム。使いたい機能に合わせてケアパーツを交換し、電源スイッチを押すだけで作業がスタートします。

“歯磨き機能”は歯列に沿って自動でブラシが動く、世界初の“磨きメカニズム”を採用。従来の電動歯ブラシでは平均120秒、丁寧な手磨きで平均180秒かかる歯磨きが、最短60秒で完了。歯ブラシパーツはスターターセットには、上下一体タイプ（大人用）と上下別タイプ（大人用）が付属。前歯から奥歯、表面から裏面の隅から隅まで手や腕を動かすことなくきっちりと磨き上げ、虫歯や歯周病の発生を防ぎます。

また、口腔機能の維持・向上を支援する「口内刺激アタッチメント」も用意。アタッチメントの使用で頬の内側を刺激し、口が開きやすくなったり、 唾液分泌の促進につながるなど口腔健康をサポートします。

なお、モードは全部で4種類。お手軽・ていねい磨き・重点ケア・子どもとさまざまなニーズと年齢で使用ができます。

令和時代の口腔ケアを一気に先取りしそうなデンタルケアアイテム「g.eN」で、虫歯や口臭とは無縁のクリーンなお口環境を整えてみてはいかがでしょう。

