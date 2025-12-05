子どものいる家庭で心配されるのが感染症です。

「リンゴ病」の患者数が、３４週ぶりに警報レベルを下回りました。

しかし、再び流行期に入る可能性もあるとして県が基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。



「伝染性紅斑（でんせんせいこうはん）」いわゆる「リンゴ病」は、微熱やかぜの症状などが出て両頬に赤い発疹が出るのが特徴で、子どもに多くみられます。

県衛生研究所によりますと、先月２４日から３０日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「リンゴ病」の患者数は前の週より８人減少し２５人でした。１定点あたりの患者数は０．９６人で、３４週ぶりに警報レベルを下回りました。

保健所別では、山形市で７人、置賜で７人、最上で３人など３つの保健所で警報レベルが続いています。

県によりますと、りんご病の感染は終息傾向にあるものの、２０１５年の冬から１６年の４月ごろに警報レベルが続いたことがあり、まだ注意が必要だということです。

「リンゴ病」の感染経路は、飛まつ感染や接触感染が知られています。

県は、換気やこまめな手洗い、適切なマスクの着用など感染対策を徹底するよう呼びかけています。