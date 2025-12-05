保護者からのストーカーに悩む保育士…彼女を追い詰めたのは主任のデマだった!?女だらけの職場に潜む闇【作者に聞く】
たぷりく(@taprikoo)さんは、SNSやブログを中心にフォロワーさんからの実話を基に漫画を公開している。2024年8月にX(旧Twitter)で「保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編」を投稿して、注目を集めている。保育園で働く主人公が保護者にストーカーされ、職場では「不倫している」とデマを流されるというエピソードだ。本作を描いたきっかけや裏話などについて、たぷりくさんにインタビューした。
本作「保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編」を描いたきっかけについて、作者のたぷりくさんは「フォロワーさんが経験談を送ってくださったので描きました。実話ですが、漫画なので読者が楽しめるようにフォロワーさんに了承を得て一部脚色をしています」と教えてくれた。
「保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編」を描く際に「ストーカーをする保護者、K君の父をどう描こうか少し悩みました」とたぷりくさんは明かす。フォロワーからエピソードを聞いたときに、「親切な普通の保護者のようで、行動はおかしい」という印象だったため、気持ち悪さよりもリアルさを重視して描写したという。「読者のなかには『怖い』と感じた方もいて、描いてよかったと思います」とも話す。
作中のさくら先生の状況についても触れ、たぷりくさんは「読者の中には実際に保護者に粘着された保育士さんもいました。既婚者なのに自分の子供の先生にそういうことをする保護者は気持ち悪いですね」と感想を述べた。
最後に、たぷりくさんは「保育園のネガティブな面も多く描いていますが、保育園での楽しい経験やほっこりしたエピソードも描いてきました。今後は保育園だけに限らず、そのほかのテーマの漫画や創作漫画も描いていきたいと思っています」と、今後への意気込みを語った。
園児の保護者からストーカーを受ける保育士がいることに驚かされる「保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編」。その真相が気になる方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：たぷりく(@taprikoo)
