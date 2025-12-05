角田裕毅にレッドブル代表が感謝「彼を好きにならずにいられない」 後任ハジャーは「成熟度、学習速度を証明した」

来季はハジャーが角田に代わってレッドブルのマシンに乗る(C)Getty Images

現地時間12月2日、F1の名門レッドブルは2026年のドライバーラインナップを発表し、角田裕毅がテスト兼リザーブドライバーへ就任。代わりにレーシングブルズからアイザック・ハジャーが昇格し、マックス・フェルスタッペンと新しいコンビを形成することになった。

【動画】見せた「ドーハの快走」 角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェック

公式サイトでは、ローラン・メキース代表が角田へ惜別のメッセージ。「ユウキはレッドブルのチームカラーで7年間レースに参戦しており、私はレッドブルの両チームで彼と仕事をする機会に恵まれた。F1での過去5シーズンを通じ、完璧なレーサーへと成長した」と振り返り、その後も次のように続けている。

「このスポーツで誰もがユウキのことを好きにならずにはいられない。彼の個性は周りを惹きつけ、レッドブルファミリーにとっても特別な存在となった。レッドブルを代表し、これまでの貢献に感謝したい。2026年のプロジェクトでも彼が計り知れないほどの力を発揮してくれるはずだ」