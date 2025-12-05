「もうYouTubeをやめる」35万人超カップルYouTuber、度重なるストーカー被害を報告。「真剣さ伝わる」
登録者数35万人超えのカップルYouTubeチャンネル「えいしとさなです。」は12月3日、動画を更新。『最近悲しいことがありました。』と題した動画を公開しました。
【画像】35万人超カップルYouTuber、ストーカー被害を報告！
瑛士さんは「悪質な行為が続いて、咲奈にちょっかいかけられるようなら、もうYouTubeをやめる」と言い、「ただ視聴者とみんなで作り上げてきたチャンネルを続けていきたいから、悪質な行為をやめてほしいと伝える動画を出しました」と続けました。最後に「視聴者さんにお約束するのは、本当に咲奈を幸せにするので。咲奈を大切にするので心配しないでください。大丈夫です」と力強く言い放ちました。
この報告にコメントでは「えいしの目がやばくてまじでさーちゃんのこと大事で仕方がないのが伝わってきて涙」「さなちゃんだけでなく、えいしも心労すごいと思うけどワイらは味方や」「えいしが笑顔じゃなくて真面目に話してるから、真剣さが伝わる」「いつもファンのことを想ってくれてありがとう」「えいしくんの約束カッコよすぎる みんなで守ろうさなちゃんを」「えいしくん、さなちゃんを守って」「えいしくんかっけええ」「なんか最後のさなを幸せにしますとか言ってて大号泣」などの声がありました。
“度を超えた”ストーカー被害を報告！咲奈さんと瑛士さんは並んで座り、瑛士さんが咲奈さんについて最近起こった出来事を報告。咲奈さんが1人でいるときに、明らかに誰かに後をつけられるということが何回かあり、瑛士さんは「その人がファンでめっちゃ好きでいてくれてることはほんとに感謝したい」と言いつつも、咲奈さんが隠れた場所から出てくるまで待つなど“度を超えた行為”が何十回とあったため、今回動画で報告することにしたのだそう。
「本当に咲奈を幸せにするので」さらに、前の家でも現在2人が住んでいる家でも、複数回家の前で待ち伏せされていたこともあり、居住地の情報が広まっていると感じることが多々あることも明かしました。
