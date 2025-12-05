老後に住みたい「埼玉県の自治体」ランキング！ 2位「春日部市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
退職後のセカンドライフを充実させたいと考える人が増える中、注目されているのが地域との繋がりや趣味を楽しめる環境。人生の後半を安心して快適に過ごすため、サポート体制が手厚い自治体への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「埼玉県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「都心へのアクセスが良い。映画館や銭湯などがあり、適度に田舎、適度に都会で住みやすい」（30代男性／群馬県）、「ファミリー層が多そうで安心して暮らせそうだから」（30代女性／石川県）、「商業施設が充実していますので、老後も安心して暮らせると思ったからです」（50代女性／山口県）といった声が集まりました。
回答者からは「埼玉の中では都会的で、お店も多く、老後毎日飽きずに生活できそうだから」（40代女性／埼玉県）、「県庁所在地で大規模な商業施設も多く新幹線も通り、スタジアムやアリーナもあり病院も多く緑豊かで魅力でいっぱいです」（60代男性／兵庫県）、「交通の便が良く、医療や買い物施設も充実しており、安心して老後を過ごせそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：春日部市／38票埼玉県東部に位置する春日部市は、都心へのアクセスが比較的良好でありながら、落ち着いた住環境を持つ郊外都市です。大規模な公園や商業施設もあり、生活に必要な利便性が確保されています。子育て世代にも人気の街ですが、老後も落ち着いて暮らせる環境が評価されました。
1位：さいたま市／95票埼玉県の県庁所在地であるさいたま市が、圧倒的な支持を集めて1位となりました。政令指定都市として、高度な医療機関、交通の便、商業施設が集中しており、老後の安心感と利便性が非常に高い点が評価されました。特に、大宮・浦和といった中心地は生活インフラが充実しており、退屈しない都市生活を送りたいという人々に選ばれています。
