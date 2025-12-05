天海祐希主演のテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」第７話が４日に放送された。

元ラグビーのスター選手赤沢譲二（藤本隆宏）が、遺産目当てか２４歳年上の妻を殺害した容疑で逮捕され…。毒を飲んで落命した妻で人気片付けアドバイザー赤沢秋絵役で、加賀まりこ（８１）が登場した。

生前に片付けアドバイザーとして出演したテレビ番組では、カメラを見つめて視聴者に向けて語りかけ「人生を楽しむ合言葉はひとつだけ。ありがとう、さよなら」と真っ赤な口紅の口元で微笑み、そこはかとない違和感と恐ろしさを放った。

ネットでも話題となり「開始一分で加賀まりこ終了！？」「８０歳？嘘だろ…お美しすぎる…」「美しかったなぁ」「加賀まりこ、怖いなぁ」「加賀まりこ怪演 こえええ」「さすが迫力ある」「加賀まりこテロップ見るまでわからなかった…」「加賀まりこさんさすがだった」「やっぱり凄い女優さん」「演技、流石だったな」「凄すぎる」「いい意味で化け物やわ。こんな８１歳おらんて」「最初誰かわからなかった」と反応する投稿が集まった。