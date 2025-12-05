ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤Î¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ë¡Ö¥¤¥Ê¥ÐÊªÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡¡¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡×¡Êµ×»ü¸çÏº´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¶¦±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê38¡Ë¤ÎÀ¼¤ò¡ÖÂÀ¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÅÅÃì¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¡£¥¬¥Ã¥Ä¥êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í¤ÎÀ¼¤ò¡¢¥¤¥Ê¥ÐÊªÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òº¹¤·¶´¤ß¤Ä¤Ä¡Ö»×¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤À¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òË«¤á¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡õ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¡¢ÈÄ³À¤ÎÃæÂ¼¤ÎÀ¼¤Ø¤ÎÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÌÌ¼±¤¢¤ë¡©¡¡¤¤¤Ä¤«¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡ÖÇÐÍ¥¤Ê¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ëË«¤á¤¢¤¦»þ´Ö¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¡¢°¤¤»Ò¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖµÞ¤Ë¥¤¥Ê¥ÐÊªÃÖ¤¬¡ÊSNS¤Ç¡Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤ê¤Í¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÈÄ³À¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç³ä¤ì¤ë¤Î¤¬¥¨¥â¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¦¤È¡¢°ìÊ¸¤ò³ä¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢¶çÆÉ¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡×¤Ï¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦ÉðÅÄ°ìµÁ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤·¡¢Æ±»á¤¬±Ç²è¤Î¶¦Æ±µÓËÜ¤âÌ³¤á¤¿¡£ÈÄ³À¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¾¼ÏÂ19Ç¯¤Ë¡¢Æî¹ñ¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë¤¤¤¿21ºÐ¤ÎÆüËÜÊ¼»Î¡¦ÅÄ´Ý¤ò±é¤¸¤¿¡£ÅÄ´Ý¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¤ÎºÍ¤òÇã¤ï¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ÎºÇ´ü¤ÎÍ¦»Ñ¤ò°äÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤µ¤¹¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£Æ±9·î15Æü¤Ë4Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1Ëü¿Í¤ÎÆüËÜ·³¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Î¤Þ¤Þ»ýµ×Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¡¢»þ¤Ë¥¦¥½¤ò¸ò¤¨Ãç´Ö¤Î»à¤òÈþÃÌ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ëÅÄ´Ý¤ò¡¢ÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÆ±´ü¤Ê¤¬¤éÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Î¾åÅùÊ¼¡¦µÈÉß²Â½õ¤¬»Ù¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«34¿Í¤ÎÃæ¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿2¿Í¤òÉÁ¤¯¡£