今週から小林美駒が復帰…女性ジョッキー騎乗馬
10月13日東京1Rの返し馬で落馬負傷し、戦列を離れていた小林美駒騎手が、今週ついに復帰する。約1か月半ぶりの実戦となり、土日の中山開催で計6鞍に騎乗予定。今年はここまで35勝を挙げ、女性ジョッキーの中でもトップの成績を残してきた勢いが光っていただけに、ファンにとっても待望の復帰戦となる。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
4R シンゼンアイカ
7R メイショウアボット
12R デビューフライト
・12月7日（日）
阪神
1R プレザントトーン
2R タナスーペルノーバ
4R ダーリンダーリン
12R インフローレ
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
7R アイファーファイト
12R パヴァーヌ
・12月7日（日）
中京
1R クリコバロー
2R ハヤブサオヒメサマ
5R サンマルマニック
7R ダオラダオラ
8R ドゥラルーナ
●小林美駒 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中山
1R リバテイー
4R ビップルーク
6R ライヴマティーニ
・12月7日（日）
中山
2R ノーブルスアーク
5R アクシズ
12R ローズマイスター
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中山
1R ミラクルスパート
12R ミニョンマルーン
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
4R ニシノセイエス
5R レイワノキセキ
7R ストーンズ
12R マルモア
・12月7日（日）
阪神
10R ショーモン
11R サトノルフィアン
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
3R レーヴドレフォン
4R マーゴットミスト
8R アスクデッドヒート
11R ミストレス
・12月7日（日）
中京
2R マーゴットレーヴ
4R ベネディクション
6R メイプルギャング
10T ヒロノゴウカイ