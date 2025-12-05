小林美駒騎手

写真拡大

　10月13日東京1Rの返し馬で落馬負傷し、戦列を離れていた小林美駒騎手が、今週ついに復帰する。約1か月半ぶりの実戦となり、土日の中山開催で計6鞍に騎乗予定。今年はここまで35勝を挙げ、女性ジョッキーの中でもトップの成績を残してきた勢いが光っていただけに、ファンにとっても待望の復帰戦となる。

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
4R　シンゼンアイカ
7R　メイショウアボット
12R　デビューフライト

・12月7日（日）
阪神
1R　プレザントトーン
2R　タナスーペルノーバ
4R　ダーリンダーリン
12R　インフローレ

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
7R　アイファーファイト
12R　パヴァーヌ

・12月7日（日）
中京
1R　クリコバロー
2R　ハヤブサオヒメサマ
5R　サンマルマニック
7R　ダオラダオラ
8R　ドゥラルーナ

●小林美駒 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中山
1R　リバテイー
4R　ビップルーク
6R　ライヴマティーニ

・12月7日（日）
中山
2R　ノーブルスアーク
5R　アクシズ
12R　ローズマイスター

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中山
1R　ミラクルスパート
12R　ミニョンマルーン

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
4R　ニシノセイエス
5R　レイワノキセキ
7R　ストーンズ
12R　マルモア

・12月7日（日）
阪神
10R　ショーモン
11R　サトノルフィアン

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・12月6日（土）
中京
3R　レーヴドレフォン
4R　マーゴットミスト
8R　アスクデッドヒート
11R　ミストレス

・12月7日（日）
中京
2R　マーゴットレーヴ
4R　ベネディクション
6R　メイプルギャング
10T　ヒロノゴウカイ