10月13日東京1Rの返し馬で落馬負傷し、戦列を離れていた小林美駒騎手が、今週ついに復帰する。約1か月半ぶりの実戦となり、土日の中山開催で計6鞍に騎乗予定。今年はここまで35勝を挙げ、女性ジョッキーの中でもトップの成績を残してきた勢いが光っていただけに、ファンにとっても待望の復帰戦となる。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中京

4R シンゼンアイカ

7R メイショウアボット

12R デビューフライト

・12月7日（日）

阪神

1R プレザントトーン

2R タナスーペルノーバ

4R ダーリンダーリン

12R インフローレ

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中京

7R アイファーファイト

12R パヴァーヌ

・12月7日（日）

中京

1R クリコバロー

2R ハヤブサオヒメサマ

5R サンマルマニック

7R ダオラダオラ

8R ドゥラルーナ

●小林美駒 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中山

1R リバテイー

4R ビップルーク

6R ライヴマティーニ

・12月7日（日）

中山

2R ノーブルスアーク

5R アクシズ

12R ローズマイスター

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中山

1R ミラクルスパート

12R ミニョンマルーン

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中京

4R ニシノセイエス

5R レイワノキセキ

7R ストーンズ

12R マルモア

・12月7日（日）

阪神

10R ショーモン

11R サトノルフィアン

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・12月6日（土）

中京

3R レーヴドレフォン

4R マーゴットミスト

8R アスクデッドヒート

11R ミストレス

・12月7日（日）

中京

2R マーゴットレーヴ

4R ベネディクション

6R メイプルギャング

10T ヒロノゴウカイ