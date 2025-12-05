エリザベス女王杯・レガレイラと戸崎圭太騎手 (C)masamasa

　JRAは、第70回有馬記念ファン投票の第2回中間発表を行い、総投票数は511万4430票に達した。第1回に続き、レガレイラ（牝4・木村哲也厩舎）が46万1007票で首位を堅持。2位のクロワデュノール（牡3・斉藤崇史厩舎）も43万2659票を集め、上位2頭の構図に変動はなかった。

　3位には31万6795票のマスカレードボール、わずかに差のない31万4643票でメイショウタバルが4位に続き、前回と同じ顔ぶれが上位を占めるかたちとなった。5位にはベラジオオペラ（31万618票）、6位ジャスティンパレス（27万3873票）、7位ミュージアムマイル（25万6746票）と、重賞戦線を賑わせた実績馬が並んだ。

有馬記念ファン投票｜第2回中間発表総投票数は511万票超え

●第2回中間発表・上位20頭
1位　レガレイラ（牝4・木村哲也）46万1007票
2位　クロワデュノール（牡3・斉藤崇史）43万2659票
3位　マスカレードボール（牡3・手塚貴久）31万6795票
4位　メイショウタバル（牡4・石橋守）31万4643票
5位　ベラジオオペラ（牡5・上村洋行）31万618票
6位　ジャスティンパレス（牡6・杉山晴紀）27万3873票
7位　ミュージアムマイル（牡3・高柳大輔）25万6746票
8位　ダノンデサイル（牡4・安田翔伍）23万9185票
9位　エネルジコ（牡3・高柳瑞樹）19万9130票
10位　ヘデントール（牡4・木村哲也）19万2587票
11位　カムニャック（牝3・友道康夫）16万8334票
12位　エンブロイダリー（牝3・森一誠）15万2951票
13位　ジャンタルマンタル（牡4・高野友和）14万717票
14位　アーバンシック（牡4・武井亮）12万6476票
15位　ソールオリエンス（牡5・手塚貴久）10万4829票
16位　アスコリピチェーノ（牝4・黒岩陽一）8万7006票
17位　ブローザホーン（牡6・吉岡辰弥）8万4274票
18位　サトノレーヴ（牡6・堀宣行）7万9933票
19位　チェルヴィニア（牝4・木村哲也）7万2832票
20位　パンジャタワー（牡3・橋口慎介）5万9090票

　有馬記念ファン投票は12月7日（日）まで受付中で、特設サイトから投票可能。最終結果は12月11日（木）に発表される予定となっている。ファンの支持を集めるのはどの馬か、ラストスパートに注目が集まる。