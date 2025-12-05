JRAは、第70回有馬記念ファン投票の第2回中間発表を行い、総投票数は511万4430票に達した。第1回に続き、レガレイラ（牝4・木村哲也厩舎）が46万1007票で首位を堅持。2位のクロワデュノール（牡3・斉藤崇史厩舎）も43万2659票を集め、上位2頭の構図に変動はなかった。

3位には31万6795票のマスカレードボール、わずかに差のない31万4643票でメイショウタバルが4位に続き、前回と同じ顔ぶれが上位を占めるかたちとなった。5位にはベラジオオペラ（31万618票）、6位ジャスティンパレス（27万3873票）、7位ミュージアムマイル（25万6746票）と、重賞戦線を賑わせた実績馬が並んだ。

●第2回中間発表・上位20頭

1位 レガレイラ（牝4・木村哲也）46万1007票

2位 クロワデュノール（牡3・斉藤崇史）43万2659票

3位 マスカレードボール（牡3・手塚貴久）31万6795票

4位 メイショウタバル（牡4・石橋守）31万4643票

5位 ベラジオオペラ（牡5・上村洋行）31万618票

6位 ジャスティンパレス（牡6・杉山晴紀）27万3873票

7位 ミュージアムマイル（牡3・高柳大輔）25万6746票

8位 ダノンデサイル（牡4・安田翔伍）23万9185票

9位 エネルジコ（牡3・高柳瑞樹）19万9130票

10位 ヘデントール（牡4・木村哲也）19万2587票

11位 カムニャック（牝3・友道康夫）16万8334票

12位 エンブロイダリー（牝3・森一誠）15万2951票

13位 ジャンタルマンタル（牡4・高野友和）14万717票

14位 アーバンシック（牡4・武井亮）12万6476票

15位 ソールオリエンス（牡5・手塚貴久）10万4829票

16位 アスコリピチェーノ（牝4・黒岩陽一）8万7006票

17位 ブローザホーン（牡6・吉岡辰弥）8万4274票

18位 サトノレーヴ（牡6・堀宣行）7万9933票

19位 チェルヴィニア（牝4・木村哲也）7万2832票

20位 パンジャタワー（牡3・橋口慎介）5万9090票

有馬記念ファン投票は12月7日（日）まで受付中で、特設サイトから投票可能。最終結果は12月11日（木）に発表される予定となっている。ファンの支持を集めるのはどの馬か、ラストスパートに注目が集まる。