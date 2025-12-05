12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に向け、栗東トレーニング・センター所属の日本馬3頭が現地へ無事到着した。輸送はいずれも順調で、各馬の陣営は状態に問題がないことを報告している。

3頭は12月3日（水）20時48分に関西国際空港を出発し、現地時間23時51分（日本時間0時21分）に香港国際空港へ到着。その後、シャティン競馬場へ移動し、現地時間12月4日（木）1時43分（日本時間2時43分）に入厩した。

香港国際競走4レースで馬券発売…日本勢エンブロイダリーら8頭が出走予定

問題なく現地入り

香港カップ（G1・芝2000m）へ出走するベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行厩舎）について、上村調教師は「初めての海外輸送でしたが、輸送中は落ち着いており無事に終えることができました。到着後の状態も問題ありません」とコメント。初遠征ながらスムーズに調整へ入れそうだ。

同じく香港カップに向かうロードデルレイ（牡5・栗東・中内田充正厩舎）は、同行した猿橋照彦調教助手が「無事に輸送をこなしてくれて、到着後の体調も良く順調です」と語り、こちらも良好なコンディションで現地入りした。

一方、香港マイル（G1・芝1600m）に出走予定のソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿厩舎）は輸送慣れした強みを生かし、橋口浩調教助手は「輸送には慣れており、大人しく順調でした。到着後も、いつもどおりの様子で問題ありません」と話した。

各馬とも無事にシャティン競馬場へ到着し、日本代表としての戦いに向け順調な第一歩を踏み出した。