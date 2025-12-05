【チャンピオンズカップ】4連勝中ナルカミは517kg…出走馬の調教後の馬体重
12月7日（日）に行われる第26回チャンピオンズカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
ウィリアムバローズ
馬体重：504
前走馬体重：492
12月4日（木）に栗東で計量
上村洋行・栗東
1枠2番
ダブルハートボンド
馬体重：482
前走馬体重：476
12月4日（木）に栗東で計量
大久保龍志・栗東
2枠3番
メイショウハリオ
馬体重：510
前走馬体重：494
12月3日（水）に栗東で計量
岡田稲男・栗東
2枠4番
セラフィックコール
馬体重：546
前走馬体重：528
12月4日（木）に栗東で計量
寺島良・栗東
3枠5番
ヘリオス
馬体重：471
前走馬体重：475
12月3日（水）に水沢で計量
千葉幸喜・岩手
3枠6番
ハギノアレグリアス
馬体重：504
前走馬体重：494
12月4日（木）に栗東で計量
四位洋文・栗東
4枠7番
ラムジェット
馬体重：530
前走馬体重：516
12月4日（木）に栗東で計量
佐々木晶三・栗東
4枠8番
ウィルソンテソーロ
馬体重：494
前走馬体重：487
12月4日（木）に美浦で計量
高木登・美浦
5枠9番
アウトレンジ
馬体重：494
前走馬体重：498
12月4日（木）に栗東で計量
大久保龍志・栗東
5枠10番
テンカジョウ
馬体重：500
前走馬体重：495
12月3日（水）に栗東で計量
岡田稲男・栗東
6枠11番
シックスペンス
馬体重：514
前走馬体重：503
12月4日（木）に美浦で計量
国枝栄・美浦
6枠12番
ナルカミ
馬体重：517
前走馬体重：505
12月3日（水）に美浦で計量
田中博康・美浦
7枠13番
サンライズジパング
馬体重：530
前走馬体重：507
12月4日（木）に栗東で計量
前川恭子・栗東
7枠14番
ペプチドナイル
馬体重：526
前走馬体重：530
12月4日（木）に栗東で計量
武英智・栗東
8枠15番
ペリエール
馬体重：497
前走馬体重：482
12月3日（水）に美浦で計量
黒岩陽一・美浦
8枠16番
ルクソールカフェ
馬体重：547
前走馬体重：544
12月3日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦