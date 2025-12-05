警察官をかたる男から「マネーロンダリングの容疑がかかっているため、資金を金（きん）に換えて預かる必要がある」などと伝えられ、福岡県飯塚市の73歳の男性が2100万円相当の金（きん）をだまし取られました。



警察によりますと、ことし11月、飯塚市の無職の男性（73）のスマートフォンに、国際電話とみられる番号から「医療費に不審な点がある」などと電話がありました。





その後、男性のもとには、大阪府警捜査2課のイトウを名乗る男から電話があり、ビデオ通話ができる秘匿性の高いアプリをインストールするよう指示されました。男性はイトウから「あなた名義の預金口座がマネーロンダリングに使われている。容疑者になっているので、見張りをしないといけない」「優先捜査をするので口座残高をすべて教えてください。そうでないと、牢屋（ろうや）に入ることになります」などと伝えられたということです。イトウは、検事のイノウエと名乗る男を紹介するなどして男性に自分の話を信じ込ませた上で、「マネーロンダリングの容疑がかかっているため、資金を金（きん）に換えて預かる必要がある」などとして金（きん）の購入を指示しました。男性は3日、福岡市内の貴金属販売会社で金地金100グラムを9本、2100万円相当を購入し、イトウから指示されたとおり、玄関先に置いていたところ、中年女性とみられる受け取り役が回収したのを見て、詐欺の被害に気づいたということです。警察は、電話でお金の話が出たらすぐに110番するよう注意を呼びかけています。