県内のガソリン価格が不正に事前調整されていたカルテル問題で公正取引委員会から県石油商業組合北信支部の独占禁止法違反を「事実上、容認していた」とされた県石商。５日、会見を開き、「認識の違いがある」と改めてその関与を否定しました。



県石油商業組合 高見澤秀茂理事長

「二度とこのようなカルテル行為を起こさすことがないよう、誠心誠意全力で取り組むことをお誓い申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」





長野市内で会見を開き、陳謝した県石油商業組合。公正取引委員会は11月26日、県石商北信支部に対しガソリン価格の改定について取引の競争を制限したとして「独占禁止法違反」を認定。再発防止を求める「排除措置命令」と関連する17社に総額1億1658万円の「課徴金納付命令」を出しました。さらに県石商に対しても行為を「事実上、容認していた」として法令順守や研修の実施を申し入れていました。カルテル問題を巡って組合はこれまで…。県石油商業組合 平林一修 専務理事「価格に対する関与というものは一切していませんし」県石油商業組合 平林一修 専務理事「私どもは全く承知していませんでした」Q.高見澤さんと曽根原さんは？「もちろん知りませんよ」組合幹部は関与を否定し続けてきました。そして５日、公取委の会見から9日経ってようやく公の場に。高見澤理事長「価格調整をした認識はなく個々の店舗が経営するための参考資料という程度の認識。誠に申し訳ございません」公取委から「容認していた」とされたことについては改めて関与を否定。記者「公取委の申し入れに対して認識の差というお言葉。どこが認識が違っているということなんでしょう」高見澤理事長「価格を支部から報告を受けて、これは組織ぐるみじゃないか黙認していたんじゃないかについて、黙認していたわけではないが結果的に許してしまったことに大きな瑕疵があると。その辺を深く反省して再発防止に努めてまいるということ」記者）「理事長ご自身は北信支部でそういった調整されていたこと報告受けていたということでよろしいですか？」高見澤理事長「もちろん受けてはいませんそんなことは。あればそれなりの是正措置を取る。それができなかったので本日おわび。組織ぐるみとか黙認していたということについて認識が違っていたということ。結果としてそういう行為が起きたことについては深く反省している」何度も認識の違いを強調し、反省と陳謝を繰り返しました。コンプライアンス順守に向け研修などの取り組みを継続し人事の刷新についても検討するとした県石商。曽根原幹二副理事長「われわれの進退については理事会の判断を仰ぐということでさせていただきたい。石商の公取委からいただいた申し入れの動向が一巡するまでは役務を果たさせていただく」石商幹部は現時点で辞任しない考えを示しました。