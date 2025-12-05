アンガールズ山根、妻が飾り付けた“センス抜群”自宅のクリスマスツリーを披露「すっげ〜」「商業施設のツリーかと思った」「オーナメントの数がすごい」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。妻が飾り付けたという自宅のクリスマスツリーを公開し、その華やかさが話題を呼んでいる。
【写真】「商業施設のツリーかと思った」アンガールズ山根が披露した豪華クリスマスツリー
投稿では「毎年奥さんの飾り付け凄すぎ」とコメント。高さのあるツリーにはピンクやゴールドを基調としたオーナメントがぎっしりと並び、温かみのある照明が優しく輝いている。
洗練された色合いとボリューム感に、フォロワーからは「奥さまの飾り付けセンス抜群です」「淡いピンクでかわいい〜」「欧米感がありますね！」「海外みたい〜さすが奥さん！」「家じゃなくて『お店』みたいですね」「最初、どこかのレストランや商業施設のツリーかと思ったくらい素敵」「わんちゃんの名前のオーナメント可愛い」「オーナメントの数がすごい」「すっげ〜」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。
