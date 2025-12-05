きのう、富山市でクマに襲われた男女2人がけがをしたことを受けて、県はきょう、対策会議を開きました。クマが冬眠する時期に入っても出没が続いているとして、今後も警戒が必要と呼びかけました。



県生活環境文化部 杉田 聡部長

「今年は出没件数が多い、捕獲数も過去最多、これまでにない状況になっている」



きょうの会議で県は、クマが冬眠に入るこの時期、例年だと出没が減るが、今年は12月に入ってもきのうまでの4日間で目撃と痕跡あわせて12件が確認されていて、当面の間は時間帯を問わず警戒が必要と呼びかけました。





きのう、富山市婦中町では新聞配達中の夫婦がクマに襲われてけがをしました。今年、県内でクマに襲われてけがをした人はこれで6人となっています。夫婦を襲ったクマは見つかっておらず、富山市は今後も現場周辺をパトロールし警戒にあたります。県自然博物園ねいの里 間宮 寿褚館長補佐「今回は、特に近隣でカキに執着した個体がいたことが大きなポイント。誘因物がそこにあると、クマがそこにいるかもしれないと推測しながら行動しなくてはいけない」会議では、クマの生態に詳しい専門家が、現在も食料を求めるクマが平野部に下りてきていると指摘したうえで、改めて不要なカキの木の伐採や住宅や倉庫などの戸締り徹底を呼びかけました。また、新田知事はきょうの会見で「全庁的なクマ対策会議を今月中に実施し、課題や今後の方向性を協議する」と話しました。