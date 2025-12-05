富山市の富岩運河環水公園では、クリスマスにちなんだイルミネーションがきょうから点灯されています。生中継の映像でお伝えします。



サンタクロースの人形が縄はしごで、どこかに登ろうとしているようです。見えてきたのは、富岩運河環水公園のシンボル、天門橋です。



先ほど午後5時の富山市の気温は4.2度。きょうは平野部でも雪になり、体にこたえる寒さになりましたね。





この寒さの中でも、イルミネーションを見ると心がほっと温まりますよね。でもどうして、冬といえばイルミネーションなんでしょう？それはズバリ「冬のほうがきれいに見える」からなんです。冬は空気が乾燥します。空気中の水分が多いと大気がかすんでしまいますが、乾燥すると澄んで見えます。富山の冬は湿度が高いのですが、晴れれば乾燥します。空気の透明度が高まることで、イルミネーションの光がよりいっそう輝いて見えるんです。富岩運河環水公園では、10月から「スイートイルミネーション」と題してLEDの点灯が行われています。きょうからは新たに「クリスマスデコレーション」が点灯されました。そのひとつがこちら、ドーム型のイルミネーションです。きれいですね。今年は、去年よりLEDの数を400個増やしたということです。ドームの中には、サンタクロースやトナカイ、ペンギン、そして雪だるまのオブジェもあり、ドームの中に入って写真撮影をすることもできます。後ろからはライトの光が、まるで夜空から降り注ぐ雪のように、幻想的な世界を作り出しています。クリスマスデコレーションの点灯は、午後5時から10時まで毎日行われ、今月25日のクリスマスまで続きます。寒さが厳しい季節なので、お出かけの際は暖かくして楽しんでください。