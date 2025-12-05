フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナルは５日、名古屋市のＩＧアリーナで第２日が行われ、ジュニア女子のフリーは、ＳＰ首位の島田麻央（木下グループ）が、１４４・６８点でフリーも１位、合計２１８・１３点で圧勝し、史上初の４連覇を達成した。

岡田芽依（名東ＦＳＣ）は１２７・６１点でフリー５位、合計１９５・８２点で３位だった。金沢純禾（すみか）（木下アカデミー）が５位、岡万佑子（木下アカデミー）は６位だった。

ジュニア女子で公式戦無敗を続けてきた島田だが、勝つことが当たり前だとは思っていない。「本当にレベルの高い選手が多い」、「すごく刺激になる」。６人全員がフリーでトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）に挑戦した今大会は特にその意識が強かった。

最終滑走で、冒頭に「絶対に跳ばないといけない」と語ったトリプルアクセルを決めた。続く４回転トウループは転倒したが、「（調子が）悪い時もあきらめず、滑り切るのが自分の強さ」。後半のジャンプは全て加点を引き出し、スピンは全て最高難度のレベル４を獲得。張り詰めた緊張感の中、誰よりハイレベルな演技を披露した。

約２週間後には全日本選手権（東京）に出場する。ミラノ・コルティナ五輪代表選考がかかる大会だが、島田自身は年齢制限のため五輪の参加資格はなく、重圧とは無縁の立場で戦う。この日の合計２１８・１３点は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に次ぐ今季世界３位で、「上（の選手）に近づけるように頑張りたい」。ジュニア女王も、虎視たんたんと頂点を狙う。（岡田浩幸）