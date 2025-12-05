当せん者は誰？7億円宝くじ無効まで約1か月…宝くじ売り場には「WANTED」の文字も
年末ジャンボ宝くじ10億円の夢を見る時期ですが、なんと去年の1等7億円の当せん者が現れていないといいます。
宝くじ購入者
「（宝くじ当たったら）船旅行きたい、世界一周旅行みたいな」
「やっぱり、老後の良い老人ホームに入るお金を」
1等前後賞あわせて10億円！「年末ジャンボ宝くじ」の売り場には、きょうも多くの人が並んでいました。
そんな中、愛知県一宮市の売り場には「WANTED」の文字が。一体、誰を探しているのでしょうか？
一宮テラスウォークチャンスセンター 金岩智保子 管理者
「（去年の）一等の当せん金7億円のご当せん者様がいらっしゃってないので、まだ未換金ですよという『WANTED』ですね」
なんと、去年の年末ジャンボ宝くじ、7億円の当せん者が、まだ現れていないというのです。
「えー！教えてあげたいですね、当たってるよって」
「人生変わるから」
「無欲なのかもしれない」
「だから当たってるんだ」
当せんくじが無効になるまで1か月。
一宮テラスウォークチャンスセンター 金岩智保子 管理者
「最近使っていないカバンだったりに入っている可能性もありますので、ぜひ見つけていただけたらなと」