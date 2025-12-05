【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】私が姪の学費を援助？断ったら「冷たいわ！」＜第1話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第1話 私の貯金から！？
【編集部コメント】
シホさんにとってリリちゃんは、姪とはいえ関係性が薄い親戚です。昔から家族のように親しかった……というわけでもありませんし、なんならお金にルーズな義姉・アリサさんの子ども。アリサさんと同じく深くは関わらないようにしてきました。それなのに「貯金から融通して」とアラタさんから頼まれてしまい、シホさんは困惑します。むしろリリちゃんと仲良くしてきたのはアラタさんのほう。お義母さんも孫のリリちゃんを可愛がっていました。なのにその2人を飛び越えて、なぜシホさんが学費を融通しなくてはならないのでしょうか。しかも断ると、まるでシホさんが悪いかのような言い方。これは到底納得ができませんね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
