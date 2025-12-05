東京で生まれた音楽ユニット CITY BOSSAが、1st EP『DUALITY』を12月3日にリリースした。

CITY BOSSAは音楽プロデューサー Renato Iwaiとギタリスト Elias Thiagoにより、2020年に東京で結成されたプロジェクト。このたびニューヨークで生まれ育った日本人シンガーソングライター Riho Tsujiがボーカリストとして加入し、確立されたユニットとして本格始動する。

全5曲を収録した本作にはブラジル音楽界を代表するアーティスト Saulo Fernandesとのコラボレーション曲や、ブラジル音楽界の巨匠 Djavanの息子であり実力派ミュージシャンとして知られる Max Vianaとの共同プロデュース曲も収録。コンテンポラリーポップの洗練とブラジル音楽が持つ情熱的なリズムを融合させた新しいサウンドで、現代的でありながらもどこか懐かしさを感じさせる独自の世界観を創出している。

国や文化の垣根を越えて、「相反するものが共存できる」というテーマのもと、都市と自然、ルーツとモダン、感情と静けさといった二面性の中に息づくCITY BOSSAの魅力を堪能できるEPとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）