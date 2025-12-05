¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê±üÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¡×É×¤Ï¹Åç¤ÎºÇÇ¯Ä¹Åê¼ê¡Ä35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼È¢¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëÂçÀ¥ÎÉ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¡¡2019Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤Î£±Ëç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Àè·î23Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025¡×¤Ç¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ(34)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤ÎºÊ¡¦ÀõÅÄ¿¿Í³¡£
¡¡¡ÖÅê¼êºÇÇ¯Ä¹¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÍÆñ¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤Î¤È¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é£±Ç¯´Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê±üÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂçÀ¥ÎÉ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼È¢¿ä¤·¤Ç¤¹!¡×¡ÖÍèÇ¯¤â·ã¥¢¥Ä±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2¿Í¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£22Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢ºòÇ¯Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£