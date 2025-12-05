子育てをがんばる親の居場所づくりに役立ててもらおうと、山形県村山市で赤ちゃん食堂が開かれました。

同じ悩みを共有できる貴重な場となっているようです。

赤ちゃん「うまっ！」

今回で２回目の開催となった「赤ちゃん食堂」。

村山市のみさき助産院が、子育て中のママやパパが気軽に集まれる場をつくろうと地元の「オクヤマ食堂」と協力して月に１回開催してます。

きょうは、生後５か月から１歳２か月までの子どもを育てる親子４組が参加しました。

■「共感」を大切に

赤ちゃん食堂で大切にしているのは「共感」

去年（２０２４年）の県内の出生数は４６９９人と１６年連続で減少を続けています。

同年代の子育て世帯が見つけにくいという声もある中、同じ悩みを持つ親同士の触れ合いは孤独感を減らすことにもつながります。

みさき助産院～にじいろ～ 田中美咲さん「今日は赤ちゃんの離乳食とかも心配せずに温かいものを温かいうちに食べましょうということでリラックスして過ごしてほしい」

子育てに奮闘する親にとって自分の食事は二の次となってしまうことも多いようです。



訪れた人「じっと座っていてくれないので凄く時間がかかる。食事に１時間ぐらいかかってたりして大変」

■赤ちゃんもお母さんも満足！

赤ちゃん食堂では、月齢にあわせてご飯のかたさや野菜の大きさなど４段階に分けて離乳食を提供しています。

みんなと食べるご飯に赤ちゃんもご満悦の様子。

赤ちゃんの食事が終わると、次はお母さんの番です。

佐藤友美アナウンサー「子どもたちが保健師の方々と一緒に遊んでいる間、あちらではお母さん方がゆっくり食事を楽しんでいます」

好きな定食を選んであったかいご飯を味わいます。

訪れた人「ちょっとでも離れてゆっくり食べれたのが凄くリフレッシュになった。エビフライ食べたんですけれど揚げ物を食べる機会が本当になかったのでとても美味しかった。ここの支援センターがイベントやっていてよかったとか、情報交換とか色々お話できてよかった」

知らない人同士だからこそ気軽に話せる悩みもあるようです。



みさき助産院～にじいろ～ 田中美咲さん「私なんか行っていいのかなと迷っている方もしいたら、ウェルカムなので。困ってから行く場所じゃなくて困る前から繋がれる場所として、ここに来れば大丈夫、安心するあったかい場所になればいいなと思う」

「赤ちゃん食堂」は、来月３０日にも開かれるということです。

