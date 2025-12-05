カキの大量死の問題を受け、「大きな不安の中にいる養殖業者を応援したい」と立ち上がった人がいます。呉市のホテルで腕を振るう料理長です。厚い人情で生産者に寄り添うコワモテ料理長の姿を追いました。



■動画

「今年のカキもそうですし来年のカキも9割は死んでます」

「殻があいてたらダメなんですか。あ、ダメ」



動画の制作と配信に取り組むのは、クレイトンベイホテルの広報担当、青野さんと料理長の鷹林さんです。鷹林さんはこの道35年の和食の料理長。「コワモテ料理長」として呉のグルメを紹介する動画は、多いものでは300万回再生を超える人気です。





■動画「最高」そして、ふたりが今胸を痛めているのが、カキの大量死の問題です。今回、呉のカキ業者の現状を取材すると聞き、現場に同行させてもらいました。■クレイトンベイホテル 広報 青野孝史さん「ものすごい悩んで、デリケートな問題なので生産者さんからも現状をちょっと知ってほしいという声もあったんで」生産者10人と漁船で阿賀沖に向かいます。■クレイトンベイホテル 呉濤 鷹林勲料理長「これカキ筏。現場に着きました」さっそく水揚げされたカキの現状を確認します。■動画「社長、これほとんど開いてますよ」「それ全部空です。口が開いて中が入ってないです。これも全部もう」「だめじゃ身が入ってない。魚の住みかになっとる。ほら」鷹林さんは、地産地消を信条に長年、呉の食材を扱ってきました。現状を目の当たりにして…。■クレイトンベイホテル 呉濤 鷹林勲料理長「話はうかがっていたんですけど、ほぼ全滅ですね。商品になるカキがひとつもないです」■コワモテYouTube「この状態だったらもうやりきれない」「やりきれないって逃げる所がないので。これにもうしがみついとるんですけど」生産者から直接耳にしたのは、想像を超える厳しい現実でした。■クレイトンベイホテル 広報 青野孝史さん「頑張ってください、耐え抜いてくださいと簡単に言えない状況なので、呉のカキが獲れなくなる可能性もあるという現状を、ぼくらもですけど、多くの方に知ってもらいたいというのは強いメッセージとしてあります」■動画「みなさん今日はこういう状況なのに明るくふるまってもらってありがとうございます」「泣くとこは見せられんけんね」動画がアップロードされると、再生回数は24時間で1万回を超えました。ネガティブな現状から目をそらさない。呉のカキを守るため、自分たちに何ができるのか。コワモテ料理長たちの挑戦は続きます。【2025年12月5日放送】