久常涼、アマ佐藤快斗が38位で決勝へ マキロイは28位
＜クラウン・オーストラリアオープン 2日目◇5日◇ロイヤル・メルボルンGC（オーストラリア）◇7087ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。米ツアーが主戦場の久常涼、東北福祉大学2年の佐藤快斗がトータル1アンダー・38位タイで決勝に駒を進めた。
トータル9アンダー・首位タイにラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）とダニエル・ダ・コスタ・ロドリゲス（ポルトガル）。トータル8アンダー・3位にミンウー・リー（オーストラリア）、トータル7アンダー・4位タイにはアダム・スコット（オーストラリア）ら3人が続いた。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル3アンダー・28位タイで予選を通過した。有資格者を除く上位3人には、来年の「全英オープン」（イングランド/ロイヤル・バークデール）出場権が与えられる。
