3児の母・福田萌のシンガポール移住生活に密着 夫・中田敦彦は「引きこもりの男子高校生」
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14が、5日午後10時より放送される。#14では、では、3児の母でありシンガポールへ移住した福田萌の生活に密着する。
【写真】「あっちゃん良い笑顔」「穏やかで幸せいっぱい」妻・福田萌が公開した家族5ショット
5日の放送では、3児の母でありシンガポールへ移住した福田萌の生活に密着。「家族がいれば何でもできる」と語る彼女の、海外生活の裏側にあるリアルな日常に迫る。夫・中田敦彦の様子についてスタッフが尋ねると、福田からは「たまに出てきたなと思ったら、ご飯ボソボソって食べて、サバ缶とか食べて帰る」という衝撃の回答が。「引きこもりの男子高校生と住んでるような（笑）」と笑顔で語る福田の言葉に、MEGUMIも「すごいんだね」と驚きの声を上げる。
さらに、VTRでは長女へのインタビューも敢行。「何が起こるか分からないみたい（な状況）なのは、楽しんでます」と、トラブルさえもポジティブに受け入れる福田の“移住生活の極意”とは。
