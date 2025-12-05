工事が進む「南九州西回り自動車道」

熊本県八代市と鹿児島市を結ぶ計画の「南九州西回り自動車道」。熊本県内では現在、水俣ICから先の鹿児島県出水市までの区間で工事が進められています。

【写真を見る】「建設用3Dプリンター」で道路を作る！工程が2分の1に ただし金額は･･･ 「南九州西回り自動車道」で活躍

その工事の一部で新技術が導入されました。

「建設用3Dプリンター」です。

「建設用3Dプリンター」って？

Polyuse 大岡航 代表「事前に設計されている3Dプリンター用のデータがあって、そのデータ通りに座標を追っていきながら『印刷』している。構造物を立体的に作り上げていくという技術」

今回は道路上に降った雨水を川に流す設備の一部に、この3Dプリンターで作った集水桝（ます）を使用します。

メリット・デメリットは

3Dプリンターの活用で人手不足などの課題解決が期待されます。

松本建設 前田慶次 工務課長「建設業も技術者不足で、人材がだんだん減ってきている。簡単に作れる、職人の手もいらないということで採用しました」

また、他にもメリットがあります。

前田工務課長「普通は現地で型枠を組んで、コンクリートを流し込んで養生させて枠をばらす。その工程で約16日かかる。3Dプリンターだと養生を入れて8日間、2分の1に短縮できる」

ただ、いいことばかりではありません。

前田工務課長「金額が通常の4倍ほどかかる。これから多くの現場で使われれば、だんだん材料費も安くなって、お手頃価格になればさらに広まっていくと思う」

今後の建設業界を救う一手となるのか。3Dプリンターのさらなる活用に注目です。