森口博子、「セクシー写真」を公開 「色気ムンムン たまらん」「雰囲気色っぽい」とファン歓喜
歌手の森口博子（57）が4日、「セクシー写真集！」と題し自身のブログを更新。20代の頃の「セクシー写真」を披露した。
【写真】「色気ムンムン たまらん」“セクシー写真”を公開した森口博子
森口は、TBSラジオ『森口博子 MORI MORI ナイトsupported by ロジスティード』の今年4回目となる特番が放送されることを報告し、「大変光栄でございます」と感謝。番組では、「先日リリースされてオリコンデイリー5位にランクインした40周年記念アルバム」の全曲がオンエアされ、さらには全曲解説という、もりだくさんの内容が放送されるという。「思わず、感嘆の声が上がる程豪華なアーティストの方々が参加してくださっております！」とアルバムの魅力を伝えた。
さらに、「20代の頃のセクシー写真集のプレゼントもありますよん」と告知し、黒のビキニを着用しセクシーな表情でポーズを決めた当時の写真を公開。ラジオ放送席での笑顔の写真も添え、「#森口ナイトで、感想お待ちしています」とファンに呼びかけた。
若かりし頃のグラビアショットに、ファンからは「色気ムンムン たまらん」「雰囲気色っぽい」「凄くセクシー」「惚れてまうやろ〜」「素敵」などの声が多数寄せられている。
