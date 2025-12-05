レスリング女子５０キロ級で五輪２大会連続メダルの須崎優衣（２６＝キッツ）は、過去２大会と同じ階級で２０２８年ロス五輪に挑む。

日本レスリング協会は５日、天皇杯全日本選手権（１８〜２１日＝東京・駒沢体育館、東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）へ向けて都内で会見を行った。

須崎はパリ五輪後の今季は５３キロで試合に出場していた。２日に行われた大会前のオンライン取材では「一番の目標はロス五輪で金メダルを奪還すること。その目標に一番合っていると思った方を選んだ」と、ロス五輪を見据えて階級を設定していた。４日の協会の発表では５０キロ級にエントリー。優勝した東京五輪、３位で終えたパリ五輪と同じ階級で、再び頂点を目指す。

金浜良女子強化委員長は「（須崎が）アジア大会、ロス五輪をどちらの階級で目指すのか悩んでいるのは聞いていた。今回５０キロ級にエントリーをしたので、減量も含め、どのような調整をして、勝てるか勝てないのか。若い選手も伸びてきているので、その戦いが非常に面白いと思う」と同階級の行方に注目する。

さらに「私はパリ五輪の（須崎の）敗因の一つに、減量面も少しあると思っていた。パリ五輪から階級を上げてスムーズにいけば良いが（９月の）国スポ（国民スポーツ大会）で５３キロ級に出て負けた経験も含め、あそこで腹をくくって、再び５０キロ級でやろうと思ったのでは。またどれくらい戦えるのか試し、時間をかけて調整していくと思う」と元五輪女王の意図を推察した。