¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£²ÆüÌÜ¡Ê£µÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¡££²ËÜÌÜ¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡££±£´£´¡¦£¶£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×£²£±£¸¡¦£±£³ÅÀ¤Ç»Ë¾å½é¤Î£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊ¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¡£¡ÖÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢£´²óÅ¾¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÄ·¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸Ê¬¤À¤±¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨À¤³¦£³°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤³¦£±¡¢£²°Ì¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÅÀ¿ô¤Ë¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËþÂ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎÀèÇÚ¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£