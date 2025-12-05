政府の物価高対策で注目される「おこめ券」。配布するかどうか自治体に判断が委ねられている中、県内では10の市町村が「配布しない」方針であることが分かりました。

政府は、地方自治体への交付金を拡充し、物価高対策として、自治体に「おこめ券」や商品券などの配布を推奨しています。街では…

（20代）「（コメは）高いので、もらえたら使う、あるとうれしい」

（20代）「助かると思う」

（70代）「お金ならお金の方がいい。事務費が多くかかってしまうので、かからないで済むようにするには、簡単なのが一番いい」

（30代）「（人により）どこに物価高が影響しているかはバラバラだと思う、一律現金給付の方が、幅広くうれしいのではないか」

交付金をおこめ券に使うかどうかは、自治体が判断できる中、きょう5日、霧島市の中重真一市長は…

（霧島市 中重真一市長）「どのような形で事業を行うことが市民にとってもよく、経費もかからないのか。かなりコストがかかる場合もあるので、そのようなことがないように一番いい方法を協議している最中」

霧島市は、おこめ券だけでなく、商品券なども含めて「総合的に判断する」考えです。

自治体によって判断がわかれる「おこめ券」の配布。MBCは5日、県内の全43市町村を取材しました。

現時点で「おこめ券は配布しない」と答えたのは、ピンク色で示した阿久根市、錦江町、南大隅町、西之表市、南種子町、宇検村、龍郷町、伊仙町、知名町、与論町の10の市町村でした。

鹿児島市を含むその他の33の市町村は「未定または検討中」としています。

おこめ券を「配布しない」とする市町村は、その理由について

▼コメ農家が多く、困っている人が少ない

▼コメ以外にも使える汎用性が高いものがいいなどとし、多くが「商品券」を検討しています。

「未定または検討中」の市町村は

▼交付金の金額が分からないので決められない

▼市民からさまざまな要望もある中、物価高に効果的なものを選びたいなどと回答しています。

おこめ券について国から自治体への説明会が今月3日に始まったばかりで、今後、最終的な対応を決める自治体が増えていくとみられます。

