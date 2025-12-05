元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年11月28日、自身のインスタグラムを更新し、パリで撮影されたエレガントなコーデを披露した。

「Paris」

小嶋さんは、「Paris」とコメントを添えて、黒い花柄ワンピやニットワンピを着用した姿、白いカーディガンと黒いショーパンを合わせたコーデなどを投稿。「Her lip to Holiday Collection今年もスタートします」とつづり、「パリで撮影したビジュアルとともに、このシーズンだけの特別な世界観をお届けします」とアピールした。

インスタグラムに投稿された写真では、黒い花柄のワンピースを着用。シャンデリアが写る鏡をバックに、艶やかな表情をみせていた。8枚目の写真では、黒いリボンがデザインされた白いカーディガンに黒いショートパンツをあわせ、抜群のスタイルを披露。その他には、パリの街並みをバックに撮影した、さまざまなコーデを公開している。

この投稿には、「全部可愛すぎる〜〜」「ビジュ良すぎます」「さすがすぎる」「最高です」「可愛くて声出た」といったコメントが寄せられていた。