南さつま市の野間池に市が作った特産のタカエビの巨大モニュメントで2850万円の事業費に疑問の声も上がる中、観光の起爆剤となるのでしょうか？

（記者）「巨大なタカエビのモニュメントを載せたトラックがいま、設置現場に到着しました」

先月24日、南さつま市笠沙町。東シナ海を臨む「野間池みなと広場」に、モニュメントのパーツが運ばれてきました。

大きなものでおよそ3メートルもあるパーツをクレーン車で吊り上げ、組み立てていきます。

そして、先月30日。住民らおよそ300人を前にお披露目された、巨大なタカエビ。高さおよそ6メートル、幅5メートル、奥行き4メートル。繊維強化プラスチックで作られた2匹のタカエビが向かい合い、ハートの形になっています。

事業費は2850万円。観光の振興や漁業の活性化につなげようと、本坊輝雄市長が考案しました。

（参加者）

「意外と、大きくてびっくりした」

「ちょっと感動でした、きれいなモニュメントなので映えスポットになればうれしい」

デザインしたのは、タレントの「しょこたん」こと、中川翔子さん。かつて砂の祭典の砂像をデザインしたことがきっかけでした。

（デザインした 中川翔子さん）「『永遠の愛』をモチーフにタカエビを2匹くっ付けてハートをモチーフにした。これを描いているときに私自身も双子を出産することができたので2匹のエビだ、双子っぽい、いつか双子を連れてタカエビを食べにいきたい、今の最高の夢です」

一方で、およそ2800万円の事業費に、市民から疑問の声も上がっています。

（市民）

「子育て支援に使ってもらえると助かるなと思う」

「ちょっと高いかなと思う。支援はしてもらっているが、生活費とかかかってしまう、子どもが多いと子育て支援の方に回してもらえたら助かる」

事業費を審議した南さつま市議会の予算特別委員会でも観光振興の効果を疑問視する声が上がり、「さらなる検討を重ねること」を求める付帯決議が採択されました。

（南さつま市 本坊輝雄市長）「『市長、人が来ないところに作ってどうするのか』と意見もあったが、人が来ないところにこそ、人を呼ぶのだとそういう思い」

南さつま市が巨大モニュメントをつくる上で参考にしたのが、石川県能登町の「イカキング」でした。2021年に2700万円かけて能登町が設置し、地元では賛否が分かれました。

しかし、SNSなどで「映えスポット」として注目され、能登町は設置から1年余りで、経済効果はおよそ6億円に上ったとの試算を公表しました。

（南さつま市・本坊輝雄市長）「県のお力もいただき、魅力のある楽しいものができて、みんなが『見に行こうね』と南さつま市笠沙に足を運んで、おいしい食と人と触れてもらえたら大変ありがたい」

巨大モニュメントを巡る、期待と疑問の声。観光や漁業の活性化につながるのか？注目されます。

