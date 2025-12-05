宮世琉弥 “2026年の顔”選出に「この名に恥じないように」「日本を盛り上げていけたら」
俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。今回の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた、宮世の“2026年の顔”選出を祝うメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
先日発表された日経トレンディの「来年の顔」、選出おめでとうございます！ スマホに通知が来ていて、最初は「なんだろう？」と思ったのですが、見てみたら「来年の顔」に選ばれた！と書いてあったので、とてもびっくりしたし、凄く嬉しかったです！
会見の動画も観たのですが、いつも通り安定に可愛かったです！ 歴代の人たちも活躍しているし、宮世大爆発もこれからたくさんあるとのことで、楽しみにがんばります。おめでとうございます！（鹿児島県 17歳）
＜宮世からのメッセージ＞
宮世：ありがとうございます！ 日経トレンディ「2025年ヒット商品＆2026年ヒット予測」発表会に出席させていただきまして、僕は来年2026年の顔・ヒット予測に選ばれました！
「選ばれてみてどうですか？」とたくさん聞かれるんですけど、まだ予想でしかないし、ヒットするかもわかっていない状態なので、正直めちゃくちゃプレッシャーではありますね。
でも、選んでもらえることにすごく意味があると思うので、この名に恥じないように、その期待に応えられるように、頑張りたいなと思います！「宮世くん、いい感じに仕事できているな」って思われるように頑張ります！
来年もいろいろ新しい挑戦がたくさんあります。それをみなさんに発表できるのも嬉しいです！ 音楽のほうも、しっかりと動かしていって、日本を盛り上げていけたらいいなと思います！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティの宮世琉弥
