¡Ú¥¹¥Æ¥¤¥äー¥º£Ó¡Û¾¡¤Á¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÇÏÈÖ¤¬¤¢¤ë!? ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÉÇã¤¨¤Ê¤¤ÇÏ¡É¤È¤Ï
¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª
⑥⑩ÈÖÏÈ
⑭～⑯ÈÖÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡Î0¡¦0¡¦0¡¦11¡Ï¤Ç³°ÏÈ¤ÎÇÏ¤Ë¸·¤·¤¤·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤À¤¬¡¢ÇÏÈÖ¤Ç¸«¤ë¤È⑥⑩ÈÖÏÈ¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡Î0¡¦0¡¦0¡¦10¡Ï¡£
21Ç¯①¿Íµ¤¥«¥¦¥Ç¥£ー¥ê¥ç¤â⑩ÈÖÏÈ¤Ç£·Ãå¤ËÄÀ¤à¤Ê¤É¡¢¤Ê¤¼¤«ÁêÀ¤¬°¤¤¡£
Á°Áö2200£Í°Ê²¼
Á°Áö2200£Í°Ê²¼½ÐÁöÇÏ¤Ï¡Î0¡¦1¡¦3¡¦33¡Ï¡£
Í£°ì¤ÎÏ¢ÂÐÇÏ¤Ç¤¢¤ë15Ç¯£²Ãå¥«¥à¥Õ¥£ー¤ÏÆ±Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤Î£³ÃåÇÏ¡¢£³ÃåÇÏ£³Æ¬¤â2600£Í°Ê¾å¤Ç£³Ãå°ÊÆâ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤ÇÏ¤Ï³ä°ú¡£
¥¹¥Æ¥¤¥äー¥º£Ó¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
