欧州株 プラス圏で揉み合い、７割程度の銘柄が上昇
東京時間19:37現在
英ＦＴＳＥ100 9724.53（+13.66 +0.14%）
独ＤＡＸ 24018.37（+136.34 +0.58%）
仏ＣＡＣ40 8145.98（+23.95 +0.30%）
スイスＳＭＩ 12915.15（+21.54 +0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47912.00（-4.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6879.25（+12.50 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25722.75（+100.00 +0.39%）
