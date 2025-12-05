欧州株　プラス圏で揉み合い、７割程度の銘柄が上昇
東京時間19:37現在
英ＦＴＳＥ100　 9724.53（+13.66　+0.14%）
独ＤＡＸ　　24018.37（+136.34　+0.58%）
仏ＣＡＣ40　 8145.98（+23.95　+0.30%）
スイスＳＭＩ　 12915.15（+21.54　+0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47912.00（-4.00　-0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6879.25（+12.50　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25722.75（+100.00　+0.39%）